Sofie Venæs med magisk sang inne i berget

Frode Aune skryter uhemmet av Sofie Venæs. Denne uken har hun hatt to julekonserter for fullsatte hus i røffe omgivelser i Bergskleiva bunker.

- Hun vil stå på store og små scener og begeistre sitt publikum i årene som kommer, fastslår Frode Aune.

Myk stemme

Det var nettopp Frode Aune som spurte om Sofie Venæs kunne tenke seg å stille opp på en konsert i bunkeren. Hun svarte ja.

Med myk stemme og stor innlevelse trollbandt hun publikum som hadde kommet for å få med seg julekonserten inne i fjellet. Her framføre hun både nye julesanger i mer moderne drakt, og gamle, slitesterke sanger som har fulgt norsk juletradisjon gjennom mange tiår og hundreår.

Intimt

- Dette er min type musikk. Rolige sanger, men med variasjon, sier Sofie Venæs like etter at den siste av to konserter er over.

- Konsertlokalet er ikke av det helt tradisjonelle slaget?

- Nei. Men rommet er utrolig stemningsfullt og intimt - dette er helt fantastisk! sier 20-åringen fra Hegra. Til daglig studerer hun ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo, der målet er en bachelorgrad om knapt tre år.

Solid støtte

Hovedpersonen hadde med seg solid musikalsk støtte under konserten, nemlig musikerne Ola Lauvås på trompet og Vegard Lien Bjerkan på el-piano. I tillegg opptrådte unge Frida Aune (12) sammen med Sofie Venæs på en av sangene.

Opplevelse

Inge Grøntvedt, en av dem som satt i salen, overrakte blomster etter endt konsert. Samtidig ga han utvilsomt uttrykk for det mange følte etter at de siste tonene av "Deilig er jorden" hadde tonet ut:

- Jeg har sittet i salen på Bolsjoiteateret i Moskva, på Opera Garnier i Paris og på operaen i Oslo. Men mine største kunstneriske opplevelser har jeg hatt her i Stjørdal!