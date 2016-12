Hold deg hjemme og gå til sengs!

Værnesregionen Legevakt merker at det er høysesong for influensa og omgangssyke. I disse dager opplever legevakta stor pågang fra folk som har fått omgangssyke, influensa eller influensalignende sykdom.

Legevakta har et klart råd til alle som måtte få omgangssyke eller influensa: Holde deg hjemme og gå til sengs!

Flere på vakt

Legevakta har doblet kapasiteten på dagtid, både for leger og sykepleiere, i helligdagene som ligger foran oss. Likevel regner legevakta med økt ventetid både på telefon og på venterommet for den som prøver å få kontakt i løpet av jule- og nyttårshelgen.

I en pressemelding sier legevakta også at alle fastlegekontor i regionen er åpne mellom klokken 10 og 14 i mellomjulen.

Feber og smerter

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, dårligere allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer som oftest sju -ti dager. Influensa er en virussykdom, og dermed hjelper det ikke å proppe i seg antibiotika.

Den beste behandlingen er å holde sengen, drikke så mye som mulig og bruke febernedsettende midler, lyder rådet fra Folkehelseinstituttet. God håndhygiene er også viktig.

Vask hendene!

Legevakta merker også økt pågang på grunn av omgangssyke. Det beste rådet mot å bli smittet, er å sørge for å vaske hendene skikkelig. Du kan gjerne desinfisere hendene. Men det må brukes i tillegg til håndvask, ikke i stedet for å vaske hendene grundig med såpe og vann.

Hold deg hjemme

Du er ikke smittefri selv om du er fri for symptomer. Ifølge Folkehelseinstituttet skiller du ut smittestoffer også etter at du har blitt fri omgangssyken. Derfor er det viktig at du holder deg hjemme i 48 timer etter at du er fri symptomene på omgangssyke.

Drikk vann!

Diaré og oppkast fører til at kroppen mister mye vann. Derfor er det viktig å prøve å drikke, selv om det kommer opp igjen. Særlig viktig er dette for barn, ettersom de lett kan bli uttørket i kroppen hvis de kaster opp eller har diaré.

Oppkast og avføring er smittebærende, og det må behandles deretter. Dekk det med papir. Buk gjerne hansker når du fjerner det, og vask med klorin etterpå!