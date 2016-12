Lille julaften er en farlig dag!

Dagen før julaften er risikoen for å kollidere dobbelt så stor som den er på julaften eller i romjulsdagene. Sannsynligheten er spesielt stor for at du rygger på noen.

Det er forsikringsselskapet Nemi som har gått gjennom skadene sine fra julen i fjor og funnet denne sammenhengen.

Farlige p-hus

Nå går forsikringsselskapet ut med en advarende pekefinger: Ta det spesielt rolig inne i parkeringshus! Der kolliderer nemlig mange på lille julaften.

Et annet farlig sted er parkeringsplasser utenfor kjøpesentre. Her er det mange stressede bilførere, og påkjørsel bakfra er vanlig i jakten på en ledig luke til å sette fra seg bilen.

Mye småskader

– De dyreste kollisjonene ser vi ikke mange av på disse dagene. Mye er småskader. Men småskader er kanskje ekstra ergerlige for mange bilister, sier skadedirektør Morten Hesselberg-Meyer.

Selv om du har kaskoforsikring, må du ofte ut med noen tusenlapper i egenandel, avhengig av hvilket forsikringsselskap du bruker. Du kan også oppleve et sviende bonustap som gir deg dyrere forsikring i flere år framover. Ofte er det derfor lurt å ta småskader på egen kappe.

Dropp handleturen

Skadedirektørens sitt tips til bilførerne lyder slik:

– Dropp handleturen på lille julaften! Vent til julaften i stedet. Da er det nesten bare mannfolk ute for å handle julepresanger i siste liten, og det er mindre stress. I butikkene møter du dessuten hyggelige ansatte som er glad for at det ikke er så mange kunder som dagen før, og som gleder seg til julekvelden.

Stress ned!

Per Andreas Langeland er trafikkforsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Han kjenner godt igjen tallene fra forsikringsselskapet.

– Stress fører opplagt til flere ulykker. Når folk har dårlig tid og hodet er et annet sted, så skjer det fort ulykker. Er du ute i trafikken, så må du følge med, slår Langeland fast.

Teknologi

TØI-forskeren minner om at hele veitrafikksystemet vårt er basert på at bilførere tar riktige valg. I arbeidet med å øke trafikksikkerheten handler derfor stadig mer om å redusere faren for førerfeil.

– Parkeringssensorene som er kommet på mange biler de siste årene, er bare noe av teknologiutviklingen vi vil få se mer til i årene som kommer, sier Langeland.

Og nettopp parkeringssensorer redder nok en og annen julestresset bilfører på lille julaften.