Stor nedgang i ledigheten i Stjørdal

I Nord-Trøndelag er det nå registrert en arbeidsledighet på 2,1 prosent i desember. Dette er en nedgang i antall ledige på 17 prosent i forhold til desember i fjor. I hele fylket er det nå registrert 1458 helt arbeidsledige personer.

- Utviklingen i arbeidsmarkedet i år har vært bedre enn forventet, og vi runder av året med nær sagt historisk lav ledighet. Utsiktene for 2017 er også gode, og vi forventer at ledigheten sal videre ned, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag.

Størst nedgang

Blant de fem bykommunene i fylket har Stjørdal hatt den største nedgangen. Her har nedgangen vært på 23 prosent helt ledige siden for et år siden. Stjørdal har nå en arbeidsledighet på 1,9 prosent, eller 229 helt ledige personer.

Bare Namsos, med 118 helt ledige, eller 1,7 prosent, har færre helt ledige enn Stjørdal av de fem bykommunene i fylket.

Ungdom

Alle aldersgrupper har hatt nedgang i ledigheten, med unntak av personer i alderen fra 60 år og oppover. Størst har nedgangen vært blant de unge i alderen 20-24 år.

For denne gruppen er det nå 98 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette gir en nedgang på 36 prosent.

Veldig gledelig

- Dette er veldig gledelig. Ungdom er en av våre viktigste målgrupper, og vi har et tett samarbeid med både skole og næringsliv for å få ungdom til å fullføre skolegang eller komme ut i arbeid. Men selv om utviklingen er god, er hver tredje arbeidsledige i fylket under 30 år, sier Vegard Rydningen.

Ujevnt fordelt

Fordelt på yrkesgrupper er det økning i ledigheten blant konsulenter, meglere, ledere og innenfor primærnæringene. I alle andre bransjer har ledigheten gått ned. Størst er nedgangen i bygg- og anleggsbransjen, innenfor butikk og salgsarbeid, industri og serviceyrkene.