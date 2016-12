Bedre for dem som skal parkere

Geir Veie, senterleder på Torgkvartalet, har funnet ut at det må bli lettere for dem som setter fra seg bilen i parkeringsgata sør for kjøpesentert midt i Stjørdal sentrum. Nå har det kommet opp godt synlige bøyler langs fotauet mot Torgkvartalet.

Her blir det opplyst om systemet: Man må trekke lapp for å parkere. Da kan man stå gratis i én time. Deretter må man betale for å ha bilen stående.

- Vi måtte rett og slett ta tak i dette. Ukentlig har vi hatt flere kunder på senterkontoret som ikke har forstått systemet. De skjønner ikke at det ikke er vi som eier gurnnen i parkeringsgata foran Torgkvartalet. Vi har brukt utrolig mye tild på å forklare dem dette, sier senterleder Geir Veie på Torgkvartalet.