Pakkeredkord med Posten i desember

I desember i år har Posten og Bring distribuert over 3,8 millioner pakker. Dette er ny rekord for desember.

Noe av forklaringen er at nordmenns julehandel på nett øker for hvert år. Derfor har det vært uvanlig travle uker for Posten og Bring. Det er sendt rundt fem prosent flere pakker i julemåneden i år enn i desember i fjor.

Høygir

Desember er vår favorittmåned. Flere tusen ansatte har jobbet på høygir for å få fram både pakker og julekort. Hardt arbeid og godt vær de fleste stedene har bidratt til at juletrafikken har gått bram, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

13 millioner

Denne julen har Posten håndtert rundt 13 millioner julekort og julebrev. Nå er det så godt som tomt på alle terminalene til Posten og Bring i Norge. Unntaket er enkelte pakker og brev som kom for sent til å rekke levering innen julaften.