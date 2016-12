- Velkommen til gudstjeneste på julaften!

- Det er litt tidlig ennå, så det blir kanskje ikke helt fullt på denne gudstjenesten nå klokken 12. Men på den neste, den som går klokken to, vil det nok være stappfullt, både her og i Værnes kirke. Da er det gudstjeneste begge steder samtidig, sier Trygve Thorsen.

Han er kirkevert og har som oppgave å stå i døren og ønske dem som kommer hjertelig velkommen til gudstjeneste.

Stadig aktuelt

Vikarprest John Gunnar Krogstad gjør seg klar til gudstjeneste i Stjørdal kirke. Han har budskapet sitt klart til de som kommer til gudstjeneste på julaftens formiddag:

-Budskapet om «det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg» - det er alltid aktuelt! Det er at Kristus kom – og han kommer igjen og igjen -, det er bnudskapet mitt i dag, sier han.

Vanlige foreldre

- Og det betyr?

- I mine tanker handler det om det fantastiske at Jesus ble født. Og når Vårherre kom til jord, ble han født av vanlige foreldre, ungjenta og tømmermannen. Han kom ikke til et slott, ikke til de mektige i samfunnet, ikke til prestene. Og det var en gruppe fattige gjetere ute på marken som først fikk høre dette budskapet, sier John Gunnar Krogstad.

Samles med familien

- Hva betyr julen for presten personlig?

- Rett og slett glede over at Jesus kom til jorden. Men ellers er det flott å være sammen med familie. For meg er det slett ikke uvesentlig, sier John Gunnar Krogstad, som skal være sammen med familien på kvelden.

Barna

Gudstjenesten i Stjørdal kirke i Kimen klokken 12 om formiddagen på julaften er kanskje ikke den som er aller mest besøkt. Astrid Junker fra Skatval er en av dem som har funnet veien til Stjrødal kirke denne til julaftens første gudstjeneste.

- Hvorfor? Fordi vi vil gjerne gi det videre til barna våre. Ellers i året går jeg ikke så veldig ofte i kirken, men jeg gjør det av og til, sier Astrid Junker på vei inn til gudstjenesten.