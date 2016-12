- I kveld er vi alle i familie!

Sammen med Hanne Myrvang sørget Fifa Afif for å koordinere de rundt 15 frivillige som bidro til gjennomføringen av Jul for Alle i Fjellhallen på julaften.

- Her er vi nøytrale med tanke på religion under det som er blitt en tradisjon - nemlig å samle storfamilien vår, sa Hanne Myrvang da hun tok imot de første gjestene. Det var dekt på til 230. Samtlige stoler ble tatt i bruk. Da julegavene skulle deles ut, oppsto et sjarmerende kaos.

Frivillig

Blant de frivillige var Annika Oetel (14), travelt opptatt med koordinering av bordet hvor man barna kunne farvelegge bøker og tegninger. Rundt henne var det full fart - mange spilte ball, andre utfordret seg selv i ringene.

-Jeg ønsker å hjelpe andre. Det er ingen annen spesiell grunn, svarer Annika på spørsmål om bakgrunnen for hennes engasjement.

Mange bidrag

Bidragsyterne har vært mange: gaver, kontanter og klemmer. Ca 80 000 kroner og i overkant av 200 gaver. Carl Petter Sakshaug fra Rotary Stjørdal frontet gavekampanjen. Det startet i Lokstallen i 2009. Fida Afif var med også da, den gang i tospann med Kjersti Vist Heide. Høstens støttekonsert «Kan du sjå mæ`» avstedkom 30 000 kr.

Feiringen i regi Frivillihetssentralen Stjørdal er på samme tid leken og høytidsstemt. Alle er velkommen uansett livssyn, tro og kultur. Man spiser julemiddag sammen, synger julesanger, og går rundt juletreet. Det ble også innslag med arabisk dans, og alle fikk en julegave.

Kjøkkensjef

Kurt Løvik, kjøkkensjef ved sentralkjøkkenet på Sutterøy, forteller at de har tilbudt seg å være fast leverandør til Jul For Alle.

-Dette er kjempeartig å bidra med, slo han fast. Sentralkjøkkkenet lager hver dag 350 porsjoner til bosentere, sykehjem, DMS og hjemmeboere i kommunen.

Inkludert

Ikke få trenger litt ekstra oppmerksomhet, noen å snakke med og kanskje litt hjelp når julen nærmer seg. Nettopp det at barn og voksne fra en rekke nasjonaliteter finner sammen på julekvelden, blir kjent og utveksler erfaringer, gleder initiativtagerne. Inkludering er blant Frivillighetssentralens viktigste arbeidsmål.

Brita Guttelvik hadde med sønnene Jørgen (23) og Markus Guttelvik Wold (21).

-Det er flott å bidra litt på en kveld som denne, det føles som vi gjør noe godt for andre, sa Jørgen. Begge sønnene bor i Trondheim. De valgte å feire juleaften i Fjellhallen etter initiativ fra mor Brita.

-Jeg har hjulpet til under lignende tiltak i Vår Frues kirke tidligere. Det er fint å smette inn dette. Jeg sier til guttene at de beste julegavene kommer til og fra hjertet.

-Jeg setter stor pris på tradisjonell julefeiring, men hvorfor ikke starte en ny tradisjon, smiler Markus.

-Verdighet og gode holdninger er viktig å lære i ung alder, samtidig er dette første jula jeg og guttene gjør noe ilag etter min skilsmisse, fortalte Brita mens trioen tilrettela middagsserveringen.

Norsk jul

Brian Massman, professor i drama ved Siena College i Troy, New York, feiret sin første juleaften i Norge. Datteren Alexis Ribeiro og barnebarnet Anaclara Ribeiro bor i Stjørdal.

-Tidligere har jeg vært på juletrefest i Lokstallen, men dette her var da et veldig internasjonalt miljø, det var uventet - så langt nord, dette er hjertevarmende tiltak, sa Massman. Han besøker Stjørdal flere ganger årlig.

-Jeg var her også i høst, deretter dro jeg hjem for å stemme. Det hjalp ikke, konstaterte han lakonisk.

Glede og lykke

-En kveld som dette representerer glede, lykke, motivasjon og håp for meg, forteller syriske Ahmed Mohammed Ali. Han kom til Stjørdal i mai. I 2013 mistet han en arm i fengsel. Han tilbragte i overkant av to måneder bak lås og slå. Dette etter å ha blitt feiltatt for en person med samme navn, opplyser Ali på arabisk, oversatt av Fida Afif. Kona Asman og de fire barna Fatimah, Naram, Kawa og Rogin benyttet seg også av tilbudet i Fjellhallen lørdag kveld.