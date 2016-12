Jord og leire raste ut i Sorta

Thor Ivar Weiseth (85) og sønnen Tor Weiseth i Sortasgrenda i Lånke er bekymret.

- Det startet før jul med at det raste ut leire og jord, og store trær fulgte med ned i bekken. Men mest raste det natt til første juledag. Vi frykter for hva dette skal bli til slutt, sier far og sønn Weiseth.

Plena i bekken

Bak bolighuset på eiendommen går det en bekk som ligger sju-åtte meter lavere enn bolighuset. Fra denne bekken og opp mot huset har deler av plena nå havnet i bekken.

- Raset er 15 meter bredt og seks-sju meter dypt. Nå er det ikke mer enn åtte meter fra raskanten til husbveggen, sier de to beboerne.

Spent

- Vi følger med i spenning, vi er rett og slett bekymret. Vi var i kontakt med kommunen før jul og fortalte hva som hadde skjedd. Men så lenge det var privat eiendom, var ikke så mye de kunne gjøre. Jeg kommer til å kontakte kommunen på tirsdag etter det som skjedde i natt, sier Thor Ivar Weiseth.

Holder vakt

De følger med hele tiden og holder vakt nærmest døgnet rundt.

- Vi er i høyeste grad bekymret, og vi sover med ett øye om gangen. Dette ble ikke den jula vi håpet på. Men vi håper det går bra til slutt, sier far og sønn Thor Ivar og Tor Weiseth.