Flere unge på kant med loven får hjelp

Det var totalt 67 saker i 2016. To av sakene var ungdomsstraff. Resten ble overført til ungdomsoppfølging.

12 var ungdom i Stjørdal. Det var ingen i Meråker, og tre fikk ungdomsoppfølging i Malvik.

Ikke mer kriminell

–Det er ikke sånn at ungdom i Trøndelag er mer kriminell enn ungdom i for eksempel Oslo eller andre steder i landet, sier Iren Sørfjordmo, leder for konfliktrådene i Trøndelag.

Det statistikken forteller er ifølge Sørfjordmo at flere får oppfølging. Alternativet er bøter eller andre straffereaksjoner. I noen tilfeller fengsel, og det er et politisk ønske at barn under 18 år ikke skal sone i fengsel, sier hun.

- Dyktig politi

- At så mange fanges opp skyldes dyktig politi som gir riktig reaksjon til de unge, politi som ser de unge og evner å plukke ut unge som har behov for oppfølging, sier lederen for konfliktrådene, sier Sørfjordmo.

Behov for oppfølging kan skyldes rus, at de har droppet ut av skole eller andre problemer i tillegg til at de har begått en kriminell handling.

Det er politiet som overfører saker med ungdom til konfliktrådet, der politiet mener det kan ha noe for seg.

Tre på heltid

Det er et veldig godt samarbeid mellom politiet og konfliktrådet i Trøndelag. Konfliktrådet har tre ungdomskoordinatorer ansatt til å jobbe kun med disse sakene, og de gjør også en god jobb oppimot politiet, sier Sørfjordmo.

Antall ungdommer i Trøndelag som får ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging har også en økning. Fra 57 ungdommer i 2015 til 67 ungdommer i 2016.

Totalt var i 2015 var det 15 saker i Nord-Trøndelag, mens det i 2016 var 26.

Møter offer

Reaksjonen når en ungdom idømmes ungdomsstraff eller oppfølging består av et ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam følger ungdommen i den perioden straffen varer. Ved ungdomsstraff varer oppfølgingen lenger. Det bakenforliggende er da alvorlig kriminalitet eller gjentatte straffbare handlinger, forteller Sørfjordmo.

Enig i måten

- Jeg støtter konfliktrådets leder i at denne måten å jobbe på er både virkningsfull og god, sier lensmann Marit Stigen i Stjørdal.

- Gjennom tett samarbeid, og individuell oppfølgning med ungdomsstraff/ungdomsoppfølging får den enkelte ungdom tilpasset oppfølging og hjelp, sier hun.

Det at halvparten av sakene i Nord-Trøndelag er Stjørdalssaker, er ikke et uttrykk for at situasjonen er så mye verre her enn i andre kommuner, men et resultat av god samarbeid og systematisk jobbing både med konfliktrådet og kommune, understreker også Stigen.

- Stjørdal kommune har gjennom år vært god på forebyggende arbeid og har prioritert barn og ungdom. Dette gjør at vi som politi også kan bidra til at den enkelte får den riktig hjelp med riktig kompetanse hyppigere enn tidligere, sier hun.

Vil bruke mer

Politiet i Stjørdal vil ifølge lensmannen i framtiden prioritere å bruke mer ressurs på forebygging.

- Et konkret tiltak som illustrerer samarbeidet, er at vi systematisk har konfliktrådets ungdomskoordinator og kommunens SLT-koordinator på lensmannskontoret, som har kontordager her sammen med våre politiansatte. Dette vil jeg beskrive som et suksesskriterie, sier Marit Stigen.