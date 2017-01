NUPI-forsker advarer Norge mot NATOs rakettskjold

Ifølge Wilhelmsen oppfatter Russland det som om Norge er i ferd med å bli mer hauk enn due i sikkerhetspolitikken, skriver Klassekampen. Hun sier deltakelse i rakettskjoldet vil være et stort skritt i retning NATO og USA.

– Et bidrag til rakettforsvaret vil bli sett på som en del av en trend der Norge ikke lenger er et balanseland mellom øst og vest, men mye sterkere knyttet til et USA som de ser på som offensivt overfor Russland, sier Wilhelmsen. Hun synes norsk deltakelse vil være en dårlig idé.

– Det intensiverer en konfliktsituasjon med Russland som allerede er skremmende heftig.

Ser ulikt på saken

Mens Forsvarsdepartementet ser på rakettskjoldet som «en ren defensiv kapabilitet», som «øker alliansens evne til kollektivt forsvar», ser russerne veldig annerledes på saken.

– Motstanden mot rakettforsvaret har vært et mantra i den russiske retorikken som sier at Vesten omringer og forsøker å nedkjempe Russland, sier Wilhelmsen og legger til at den russiske ledelsen bruker dette som argument for sin kjernevåpenopprustning.

Det er ikke første gang det blir ropt varsku i forhold til Norges nære samarbeid med USA. I høst ble det kjent at USA stasjonerer 330 soldater fra US Marines på Værnes.

Nyheten ble feiret av de fleste lokalpolitikerne, men ble også møtt med en del skepsis. Forsker John Kristen Skorgen ved Norsk utenrikspolitisk institutt mente det kunne oppfattes som en base og at det ville føre til reaksjoner.

Russisk forsvarspolitiker kritisk

Like etter at nyheten om de 330 soldatene ble kjent, publiserte TV2 i oktober et intervju med en av Russlands mest innflytelsesrike og profilerte forsvarspolitikere, Frants Klinstevitsj.

Han hevdet da at russiske myndigheter ikke liker at USA nå stasjonerer soldatene fra US Marines på Værnes.

– De bygger opp en infrastruktur. En del av deres oppbygging av muligheten til å starte en global lynkrig. Dette bekymrer oss enormt, sa Klintsevitsj til TV 2.

Norge kan få lide

Klintsevitsj var overbevist om at den norske regjering er blitt presset av amerikanerne til å godta utplasseringen i Trøndelag, og at USA har langt skumlere planer for Norge enn å sende noen få infanterister.

Det er utbredt oppfatning blant russere at USA og NATO bare venter på anledning til å invadere Russland. Forsvarspolitikeren mener derfor det alvorlig når USA nå flytter soldater og materiell, kanskje også offensive våpen enda nærmere den russiske grensen.

Så alvorlig at Stjørdal og Norge nå må forberede seg på å bli russisk atom-mål, meldte TV2 med utgangspunkt i intervjuet som ble gjort i oktober.

Les også: Forsiktig, så det ikke eskalerer