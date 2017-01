Siktet for drap i Lånke-saken

Det er vurderingen av bevisene som ligger bak det forholdet at politiet nå har skjerpet siktelsen mot to menn fra Litauen. En 28 år gammel mann er nå siktet for drap, mens en 32-åring er siktet for medvirkning til drap.

Fram til nå har de to vært siktet for grov kroppsskading med døden til følge, eller medvirkning til dette.

Riksadvokaten

- Det stemmer at politiet har sendt saken hit med ny siktelse mot de to. Den ene er siktet for drap, den andre for medvirkning til drap, sier statsadvokat Jarle Wikdahl.

Han har nå sendt sin innstiling til Riksadvokaten, som er den instans som avgjør påtalespørsmålet når det er snakk om en drapssiktelse.

Drap

Det som politiet nå mener er et drap, fant sted natt til 9. juli i fjor sommer. Da ble en 23 år gammel mann fra Litauen funnet død på en bålplass i et skogholt i Lånke etter et fuktig kalas der fire menn fra Litauen deltok i tillegg til den avdøde 23-åringen.

De fire ble pågrepet av politiet samme natt. To av disse, en 43-åring og en 48-åring, er senere løslatt. Den ene har forklart at han forlot stedet et par timer før selve drapet fant sted. Den andre har forklart at han trakk seg unna da slåsskampen utartet.

Blodspor

Politiet mener å kunne bevise at den døde mannen ble slått flere ganger i nakkeregionen med øks. Kripos har gjennomført blodsporsanalyser som viser at den siktede 28-åringen er den som har stått nærmest avdøde da de fatale økseslagene falt. Politiet mener også at han har vært den mest aktive av de siktede.

Nekter skyld

I avhør har den siktede 28-åringen nektet all skyld. Han hevder blant annet at han var så beruset at han ikke husker noe fra det som skjedde. Den siktede 32-åringen hevder på sin side at han sov da drapet skjedde.

Politiet ønsker å holde de to som fortsatt sitter fengslet, i varetekt fram til en eventuell rettssak. Under et fengslingsmøte i Inntrøndelag tingrett mandag 16. januar ba politiet derfor om seks nye uker i varetekt for de to, ifølge Trønder-Avisa.

Anker

Retten tok politiets begjæring om fortsatt varetekt til følge, men den siktede 32-åringen har anket kjennelsen videre til lagmannsretten.

En eventuell rettssak er forhåndsberammet til uke 9 og 10, det vil si de to første ukene i mars.

- Planen er å gjennomføre rettssaken da. Men vi tar alltid forbehold om at det kan skje endringer. Riksadvokaten kan for eksempel beordre ytterligere etterforskning, sier statsadvokat Jarle Wikdahl.