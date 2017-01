Slåss videre mot US Marines

- Vi vil ikke være en del av den amerikanske militærstrategien. Amerikanske soldater på Værnes bidrar til økt spenning i Europa, spesielt opp mot Russland. Vi vil ha avspenning, ikke det motsatte, sier Ulf Stokke.

Han er en av dem som sto på stand i Gata tirsdag ettermiddag for å protestere mot det han og meningsfellene hans mener er en amerikansk militærbase på Værnes.

Løpesedler

Tirsdag ettermiddag hadde Ulf Stokke og flere fra aksjonen "Ingen amerikansk base på Værnes" tatt oppstilling i Kjøpmannsgata for å dele ut løpesedler og informere lokalbefolkningen i Stjørdal om det de mener er en norsk forsvarspolitikk som beveger seg i en ny og mer aggressiv retning.

Slapp ikke inn

På mandag, samme dag som hovedinnrykket av amerikanske soldater, hadde folk fra aksjonen møtt opp utenfor hovedporten på Værnes. Her ønsket de å få de amerikanske soldatene i tale og dele ut løpesedler også til dem.

Det fikk de ikke.

Slitne og sultne

- Vi fikk høre at soldatene var for slitne og sultne etter en lang reise, at de måtte innlosjeres, og at det dermed ikke ville være mulig med noen kontakt da. Men samtidig fikk vi høre at det kunne være mulig på et senere tidspunkt, sier Jens Frøseth, en av dem som også sto utenfor hovedporten da amerikanerne ankom Værnes på mandag

Prøver på nytt

- Ennå har vi ikke prøvd på nytt å få komme inn og møte de amrikanske soldatene. Men vil vil ta Værnes på ordet og prøve på nytt, kanskje tidlig i neste uke, sier Jens Frøseth. Han var tilbake i Stjørdal tirsdag ettermiddag for å stå på stand i Gata.

"Ingen protester"

Den amerikanske obersten Douglas Bruun, som har vært i Stjørdal en tid for å forberede inrykket av marinesoldater på Værnes, har denne kommentaren til motstanden lokalt og påstander om at det amerikanske nærværet bidrar til økt spenning:

- Vi har hatt forhåndslagre i Trøndelag siden midt på 1980-tallet, og våre folk har vært her mange ganger for å hente ut utstyr fra lagrene. Senest under øvelsen Cold Response i november var det langt flere amerikanske soldater her enn de som kommer nå. Men da var det ingen som prostesterte, sier oberst Douglas Bruun.