Stjørdal får smekk av fylkesmannen

Stjørdal er en av tre kommuner i Nord-Trøndelag som ikke har et forsvarlig system for å sikre at voksne mennesker med psykisk utviklingshemming får et forsvarlig helse- og omsorgstilbud.

Det er fylkesmannen i Nord-Trøndelag som trekker denne konklusjonen etter en systemrevisjon høsten 2016 av kommunale helse- og omsorgstjenester, skriver fylkesmannen på sin hjemmeside.

Alvorlig

Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse hvis somatisk eller psykisk sykdom ikke blir fanget opp, skriver fylkesmannen.

Dette handler nemlig om brukere som selv ofte ikke er i stand til ivareta sine rettigheter. De kan heller ikke alltid melde fra om manglende tjenester, eller om at de har fått endret sine behov.

Verktøy

Alle landets fylkesmenn har gjennomført tilsvarende tilsyn som det fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjort. Slike tilsyn skal bidra til at kommunene har forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Tilsynet er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav, skriver fylkesmannen.

Manglende medvirkning

-tilsynet har blant annet avdekket at personer med behov for helse- og omsorgstjenester ikke har tilstrekkelig innflytelse over hvordan tjenestene blir utformet. Det blir fattet vedtak om tjenester, men i hovedsak blir vedtakene ikke evaluert. Det er også manglende utveksling av informasjon mellom tjenestene, og det er avdekket manglende journalføring, skriver fylkesmannen.

Tidsfrist

Det er tre kommuner som har fått det fylkesmannen omtaler som avvik, det vil si systemer som ikke er gode nok. Disse tre kommunene er Stjørdal, Levanger og Inderøy.

De tre kommunene har fått frist til 20. februar med å komme med en plan for hvordan de har tenkt å sørge for å sikre at de menneskene dette gjelder, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.