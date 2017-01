- The New York Times har skjønt det!

"Det media driver med her i Norge, er bare fake news!" jubler Stjørdals-ordfører Ivar Vigdenes på Facebook.

Samtidig gjengir han et kart som han åpenbart har rappet fra den amerikanske storavisen The New York Times. Det viser Sør-Norge, der det er tegnet inn navn på tre byer:

Lengst i sør, med mager, puslete skrift, kan vi lese navnet Oslo. På kysten i vest ligger et sted som heter Sunnfjord. Sentralt på kartet, uthevet med fet, selvbevisst skrift, finner vi navnet Vaernes.

Hovedstad

- Norges hovedstad? Ja, det kan faktisk se ut som om The New York Times mener det, sier en munter og lattermild ordfører.

- Kan det kanskje være at mannen som av en avis hjemmehørende i angivelige småbyen Oslo ble utropt til "Solkongen", har tøyd kartet i New York Times litt vel langt?

- Joda, det kan kanskje være det, medgir en til ham å være uvanlig ydmyk ordfører.

"A leftist member"

Artikkelen i den amerikanske storavisen er en lang, heavy sak om amerikanske soldater på "Vaernes". I samme åndedrett som den nevner statsråder, presidenter og talsmenn for ulike departement i USA, Russland og andre nasjoner, trekker den også inn Morten Harper, "a leftist member of the local assembley that governs the area housing the military base".

Han er sitert på at "We see an ever more tense foreign policy situation", og at "if there ever was to be a major conflict between the great powers in the future, this makes us more likely a bomb target".

Strategi?

Har ordføreren en strategi for hvordan han vil utnytte Vaernes' posisjon som påstått hovedstad?

- Hva skal jeg svare - noen strategi har jeg ennå ikke lagt. Men ingen skal være i tvil om at vi gjør alt for å gjøre Stjørdal kjent rundt om i verden. Ellers er det litt artig å legge me4rke til at de andre to byene som fins på kartet, er Oslo og Sunnfjord.

- Men "Vaernes" er den eneste som er framhevet med skikkelig fet skrift?

- Ja. Som seg hør og bør!