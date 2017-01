Brannalarmen utløst på Helsetunet

- Brannalarmen ble utløst på grunn av et branntilløp i fyrrommet. Det hadde tatt fyr idet noe av det tekniske utstyret i tilknytning til en fyrkjel, forteller brannsjefen i Meråker, Håvard Nicolausson.

Alarmen ble utløst litt over klokken 04.00 natt til lørdag. Som følge av varmeutviklingen ble sprinkleranlegget utløst, og dermed slokket det branntilløpet.

Evakuering?

Brannvesenet var raskt på stedet med ti mann.

- Vi fikk ganske raskt oversikt over situasjonen. Aller først måtte vi vurdre om det var nødvendig å starte evakuering av beboerne i deler av bygget. Men branntilløpet var i kjelleren, der er det ingen som bor, og i samråd med betjeningen ble det raskt besluttet at det ikke var behov for noen evakuering, sier brannsjefen.

Dramatisk

Håvard Nicolausson legger likevel ikke skjul på at det virker dramatisk når brannalarmen går i en bygning der det bor rundt 45 eldre og syke mennesker.

- Derfor var det viktig å få oversikt så raskt som mulig. Dermed kunne nattvaktene som var på jobb, konsentrere seg om å være oppe sammen med beboerne oppe på avdelingene, sier han.

Urolige

Selv om det ikke er alarm på hvert enkelt rom, vet brannvesenet av erfaring at beboerne uansett våkner og blir urolige når det skjer slike ting.

- Derfor er dert viktig at personalet er på plass for å roe ned beboerne. Jeg snakket selv med noen av de ansatte etterpå, og alt hadde væt rolig på avdelingene, sier Håvard Nicolausson.

Automatisk varsling

Når brannalarmen går på en institusjon som Helsetunet, blir det automatisk varslet til AMK-sentralen, som igjen alarmerer de lokale nødetatene.

- Det er litt spesielt når alarmen går om natten og vi er avhengige av å komme oss inn når dørene er låst. Men nattevaktene som var på jobb på helsetunet, fulgte rutinene. Alt var klappet og klart da vi kom fram, sier han

Travel start

Han forteller også at dette er den femte utrykningen hittil i år for Meråker brannvesen.

- Vi har vært utkalt to ganger til trafikkulykker og to ganger i forbindelse med helsehjelp. Fortsetter det slik, blir dette et travelt år for oss, sier brannsjef Håvard Nicolausson.