Flotte forhold tross mye regn

- Det hadde vært hyggeligere med mindre regn, men forholdene var kjempegode. Det var ikke derfor ikke det gikk så bra som jeg hadde håpet, sier Snorre Kvernrød, som ble nummer syv i 13-årsklassen under Stjørdalssprinten på lørdag.

Kvernrød har slitt med vond hals før Stjørdalssprinten.

- Jeg kjente at formen ikke var helt god, og dessuten snublet jeg i finalen, sier Stjørdals-Blink-løperen, som søndag stiller for Skatval Skilag i et skiskytterrenn i Trondheim.

Pøsregn

Nedbøren skapte utfordringer, men arrangørene i Stjørdals-Blink hadde jobbet hardt i forkant for at sprinterne skulle få flotte forhold.

- Vi var litt skeptiske fredag. Det regnet noe helt utrolig, og vi trodde det ville bli bløtt. Etter at vi fikk preparert fredag kveld så vi at skiløypene var fine. De frivillige gjorde en kjempeinnsats, sier Alf Rokke, som var rennleder under Stjørdalssprinten.

Elektronikk

Lørdagen startet med oppholdsvær, men utover dagen begynte det å regne.

- Her er sålen så bra at selv om det kommer mye mildvær blir forholdene gode. I dag har alt fungert kjempebra. Ekstra spennende ble det at vi brukte elektroniske brikker for første gang, men det fungerte utmerket, sier Rokke.

Flere enn i fjor

Arrangørene er fornøyd med deltakelsen på Stjørdalssprinten.

- På forhånd hadde vi 220 påmeldte. Vi fikk noen frafall like før start, men vi endte opp med i overkant av 200. Det er flere enn i fjor, og det var det antallet vi håpet på, sier Alf Rokke.