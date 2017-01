SAS-fly måtte nødlande på Værnes

Flyet måtte foreta en kontrollert nødlanding på grunn av en teknisk svikt i flyet. Dette bekrefter informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

- Flyet mptte foreta en sikkerhetslanding på Værnes da det ble oppdaget teknisk svikt i strømgeneratorene. Det var udramatisk og ufarlig. At flyet går ned på Værnes er en sikkerhetsrutine, sier Knut Morten Johansen til Tromsø-avisen Nordlys.

Skarp sving

Ifølge Nordlys viser et utsnitt på nettstedet flightradar24.com at det aktuelle flyet, SK 4418, tok en skarp sving vestover mot Værnes. Her landet det rundt klokken 15 søndag ettermiddag.

Teknisk feil

Det var nettopp Nordlys som brakte nyheten om nødlandingen. Avisen fik tips om nødlandingen fra en person som befant seg om bord i flyet.

Tipseren sier til Nordlys det samme som informasjonssjefen i SAS: De reisende har fått oppgitt teknisk feil som årsak. Ifølge tipseren har kapteinen forklart til passasjerene at det er svikt i to generatorer som produserer strøm. Da har ikke flyet lov til å fly videre.

"Profesjonelt"

Tipseren har opplevd nødlandingen som udramatisk.

- SAS håndterer dette profesjonelt og er flinke til å gi oss informasjon, sier den anonyme tipseren til Nordlys.

Ekstrafly

Knut Morten Johansen sier til Nordlys at SAS prøver å få reparert feilen, slik at flyet kan fortsette videre mot Tromsø. I tilfelle det ikke lykkes å få utbedret feilen, er det satt opp ekstrafly klokken 18.20. Det vil i så fall ta passasjerene videre til Tromsø.