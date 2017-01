Frp med nytt forslag om ulvejakt

Det opplyser en av partiets stortingsrepresentanter, Morten Ørsal Johansen, til NTB.

Forslaget ble mandag kveld diskutert i de andre partiene som står bak Stortingets rovdyrforlik – Høyre, Ap og KrF. Tirsdag vil det eventuelt bli lagt fram for Stortinget.

– Vi vet ikke hva de andre partiene kommer fram til, men det blir lagt fram et forslag i morgen. Det er det ingen tvil om, sier Johansen.

De fire partiene samlet seg mandag for å finne en løsning på den betente ulvestriden.

– Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T. Nesvik til NTB.

Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.

Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15.

Ifølge Nesvik vurderer nå de fire partiene om de skal fremme et felles forslag for å presse klima- og miljøministeren til å endre syn på ulvejakt.

Et eventuelt vedtak kan bli fattet i Stortinget tirsdag.

Markerte motstand

En stor gruppe ulvemotstandere markerer sin misnøye med regjeringens ulvepolitikk i et fakkeltog fra Stortinget mandag kveld.

En halvtime før fakkeltoget startet klokken 19 hadde hundrevis av mennesker samlet seg med ulvefiendtlige plakater og skilt. «La oss få bygda vår tilbake» og «Slettåsflokken skal vekk» var blant påskriftene.

Arrangørene av fakkeltoget har satt opp busser fra flere fylker inn til Oslo, og representanter for både kommuner og jeger-, skogs- og landbruksorganisasjoner deltar. Fakkeltoget avsluttes foran Statsministerens kontor klokken 20.10.

«Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering», skrev Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark i en pressemelding i forkant av demonstrasjonen.

Fakkeltoget blir holdt dagen før Stortinget igjen skal diskutere ulvesaken. En lignende demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak 4. januar samlet mellom 1.500 og 2.000 deltakere.