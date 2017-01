Har funnet Storødegårds erstatter i NHO

Det er Frp-politiker og tidligere statsråd Tord Lien som får jobben etter Merethe Storødegård som nå er sjef for NAV i Stjørdal. Siden Storødegård gikk av, har stjørdaling John Uthus fungert som konstituert NHO-sjef i Trøndelag.

- Verdiene må skapes før de kan fordeles

Tord Lien gikk av som statsråd i desember. I sin nye jobb skal han jobbe for næringslivet i Trøndelag.

Lien forklarte i en pressemeldingen som gikk ut i forkant, hvorfor han søkte jobben:

– Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor var det naturlig for meg å søke jobben som regiondirektør i Trøndelag for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon. Jeg gleder meg til å videreføre mitt engasjement for å bedre rammevilkårene for næringslivet på en ny arena i tett samarbeid med NHOs medlemmer og våre samarbeidspartnere, sier Lien.

- Stort antall søkere

Ifølge NHO var det et stort antall søkere til stillingen. Karantenenemda skal nå ta stilling til når den tidligere olje- og energiministeren kan tiltre.

- Med denne ansettelsen har vi sikret oss en meget erfaren regiondirektør som skal bidra til å løfte vårt arbeid for trøndersk og norsk næringsliv, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, i en pressemelding.

Bor på Ranheim

Tor Lien er født i 1975 i Øksnes i Nordland, men har bodd store deler av sitt voksne liv i Trondheim. Han bor på Ranheim med kona Kristin Reitstøen og døtrene Aurora (9) og Maja (5). Lien har mellomfag i statsvitenskap og hovedfag i historie fra NTNU og har sittet to perioder på Stortinget for Frp i Sør-Trøndelag. Han var olje- og energiminister fra oktober 2013 til 2016.