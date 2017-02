- Kjøpt DAB-radio? Kåffår det?

Kjell Moen ser ingen grunn til å bruke penger unødig på å kjøpe DAB-radio, selv om NRK maser aldri så mye. Det fins alternativ.

- Jeg bruker stort sett radiokanalene på TV'en. Der har du alt, fastslår han og tar en ny slurk av kaffen.

Bare surr

Hvis du ikke har fått det med deg ennå, vil du snart få merke det: Onsdag formiddag, litt over klokken 11 - klokken 11.11, for å være helt nøyaktig, vil du bare høre litt ekkelt surr på radioen. Ihvertfall hvis du fortsatt tror at du kan høre på en gammeldags FM-radio.

Nå er det DAB som gjelder - hvis du er trønder og har tenkt å høre på NRK på radio.

Gammeldags

Joda, de hører på radio, gjengen som nyter morgenkaffen rundt et bord på Johnsen-kafeen. Men dette med DAB syns de er bare tull.

- Ifølge verden rundt oss er DAB gammeldags allerede, før de setter det i gang, sier Odd Arne Hernes.

Alternativ

Hører gjengen rundt bordet på radio?

- Joda, jeg hører litt. Men det går an å kjøre all radio på telefonen, også i bilen, sier Ivar Heia fra Muruvik.

- Hos meg er det mest P 4 som står på. Og den tar jeg inn på TV'en, fastslår Kjell Moen.

DAB meg her...

DAB meg her og DAB meg der - herrene rundt bordet ser ingen grunn til å bekymre seg over mulighetene til å lytte på radio også i framtiden.

- Det fins også internettradio. Og blir det for ille, får vi begynne å høre på Nea radio. De sender fortsatt på FM - og de er slett ikke dårlige!