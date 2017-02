Nå får du nyheter fra både Stjørdal, Meråker og Malvik på Bladet.no

Det sier journalistene som tidligere hadde ansvar for mb.no, Richard Bakken og Anders Fossum.

- Sammen med resten av Bladet-redaksjonen er vi er klare til å fylle Bladet.no med stoff fra Malvik på Bladet.no fra denne uke. I samme nettavisa får du nå nyhetsoversikt for hele aksen Meråker - Stjørdal - Ytre Malvik.

Mer å lese

Hele Bladets redaksjon er spente på mottakelsen av den nye sammenslåtte avisa, som kommer ut både på nett og papir.

Også avislesere i Stjørdal og i Malvik vil merke at det som kommer ut er et litt annet produkt, men det blir selvsagt Malvikingene som vil merke størst forandring. De er ha sin egen avis, bare for Malvik kommune.

- Vi føler oss trygge på at våre trofaste lesere av mb.no vil bli tilfreds med det de finner av Malvik-stoff på avisa fortsatt. Målet er at Bladet.no skal gi innbyggerne et daglig overblikk over de viktigste nyhetene og hendelsene i alle tre kommunene, sier redaktør Linn K. Yttervik.

- Bladet.no er er bemannet dag og kveld og i helgene. Det blir dermed aktuelt stoff fra hele nyhetsdøgnet, sier Yttervik.

- Dette blir en styrke i dekning av Malvik også, sier Richard Bakken.

- Bladet blir fyldigere nettavis, med mer å lese. Abonnenter bonnerer får lese pluss-saker, og de får også gratis e-avis. Det betyr at du kan ta fram mobil, brett eller pc hvor som helst og lese papirutgaven elektronisk. Du blar i den som i ei vanlig avis. Som abonnent får du også lese plussaker, sier redaktør Linn K. Yttervik.

Søkbare MB-artikler

Om du er vant til å skrive inn adressen til mb.no i søkefeltet, kommer du fra klokken 15 tirsdag direkte til Bladet.no, og du vil finne nyhetene der. Du kan også bruke søkefeltet for å lete deg fram til eldre artikler fra MB.no. På samme måte som du kan søke opp gamle saker som har stått på Bladet.no tidligere. Arkivet fra Malvik er med videre.

Storavis idag

- Den nye papirutvaven, ligger i postkassa i dag til alle i Stjørdal og til husstander i hele dekningsområdet. Det er et produkt vi er stolt av, sier redaktør Linn K. Yttervik. Det har vi allerede erfart, at vi lever i et dekningsområde med enormt stoffpotensial. Det skjer mye i distriktet, og folk som bor her har fellesnevnere, sier Yttervik.