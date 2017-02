Pizzabakeren på plass i Gata

Arealet er dobbelt så stort som i Innherredsvegen.

–Vi hadde behov for større lokaler. Det får vi nå i Gata, samtidig en mer sentral lokalisering, og lett tilgjengelig med inngang både fra sør og nordsida, sier innehaver Arild Schei.

Det betyr i de tidligere Fokus Banks lokaler, sist brukt av LO som «Fagforeningssenter».

God vekst

Schei forteller om en god vekst over tid.

–Vi måtte ha større lokaler. Produksjonen er rimelig stor, vi måtte ha større kjølerom og vi får et større lager. I det hele tatt, produksjonslokalene er større, mer tilpasset den virksomheten vi har nådd, og noe å vokse i. Vi tror en mer sentral lokalisering gir oss ny drahjelp. Vi kan ikke få mer sentral plassering i Stjørdal, sier sjefen.

Uteservering

– Nyheter?

– Spennende for oss med plassen her i Gata, er at vi foran lokalene får muligheten for å sette ut noen stoler og bord når vær og temperatur blir sånn passelig. Vi har et godt lunsjtilbud, en lunsjpakke, pizza og drikke, som har blitt svært populær, i det hele tatt, vi er glade over vår nye lokalisering, sier Schei.

Han har 28 varianter å by på. Hva foretrekker sjefen?

–Favoritten min er nummer 21, pepperoni, ananas løk og kjøttdeig, sier Schei.

16 ansatte deler på 5–6 årsverk for å betjene kundene hos Pizzabakerrn i Gata.