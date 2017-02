Jubler over 100 nye studieplasser

Nord Universitet flytter sitt MBA-studie fra Steinkjer til Stjørdal fra høsten. Det kan bety 300 nye studenter på sikt.

– Dette styrker oss og tillater oss å sette oss hårete mål.

Fagleder for trafikkutdanninga ved Nord universitet, Rikke Mo Veie har all grunn til å være fornøyd. Hun har akkurat spist bløtkake med kommunens ordfører, rådmann og leder for MBA-programmet ved Nord universitet, Frode Soelberg.

«Campus Værnes»

Firkøveret feirer gode nyheter. For til høsten flyttes MBA-studiet fra Steinkjer til Stjørdal. En master i ledelse og økonomi som ifølge Soelberg er like aktuell enten du er agronom, ingeniør, farmasøyt eller jobber innenfor næringslivet.

– Per i dag er det 45-50 studenter på dette faget, men vi har ambisjoner om å nå 100 studenter per kull om noen år. Studentene går et studieløp på tre år, så det betyr at det på sikt vil være 300 studenter i omløp på dette faget, i Stjørdal, sier Soelberg.

I dag er allerede 400-500 studenter tilknyttet andre studielinjer ved Nord universitet, Stjørdal.

– De nye lokalene i Tangen næringspark og nærheten til flyplassen er hovedgrunnen til at Nord universitet nå satser på Stjørdal som utdanningsby for tilreisende.

– Steinkjer har gjort en kjempejobb. De har «velsignet» flyttinga. Vi legger ikke opp til stedsstrid her, men gjør det for å styrke MBA-studiet i Trøndelag, sier Soelberg, som drømmer om en framtidig «Campus Værnes».

Lyser ut professorat

Soelberg opplyser at de også spytter inn midler for å heve kompetansen i fagmiljøet nå som høgskolen har blitt universitet.

– Vi ønsker et enda sterkere fagmiljø, og det er satt av 80 millioner kroner til denne kompetansehevingen. Stjørdal vil blant annet få utlyst sitt første professorat i trafikkfag, sier Soelberg.

– Målet er at vi på sikt skal bli en stor aktør innenfor forskningsfeltet, sier Rikke Mo Veie.

Bårde ordføreren og rådmannen er begeistret:

– Dette har avgjørende betydning for Stjørdal. Det gir adkomst for en ny type befolkning som vi ikke har hatt i bybildet før, sier ordfører Ivar Vigdenes.

– Dette er også positivt for nærmarkedet. Dette blir et godt tilbud til folk som allerede er i arbeid her og vil gi både arbeidstakere og bedrifter i Værnes-regionen muskler med tanke på etter- og videreutdanning, sier rådmann Anne Kathrine Slungård.