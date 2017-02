Ferske fjes på scenen for første gang

Leah Gustavsson Hofstad (10) og Julian Elstad (9) var ikke spesielt preget av debutantnerver da de opptrådte på scenen i Kimen kulturhus torsdag ettermiddag.

Julian og Leah har gått i kulturskolen et halvt års tid. Sammen framførte de to et stykke på piano da kulturskolen inviterte til Ferske fjes-konsert med kulturskolens aller yngste og ferskeste aktører.

Fersk rektor

- Det er nokså spesielt å være så ung og få lov til å spille i en ordentlig konsertsal som Storsalen i Kimen. Disse er såpass unge at de ikke er preget av altfor kraftige nerver ennå foran en slik opptreden, sier Karsten Selseth Landrø.

Han er omtrent like fersk som rektor ved Stjørdal kulturskole som Leah og Julian er som elever ved kulturskolen. Karsten Selseth Landrø begynte nemlig som rektor for drøyt tre måneder siden.

Debut-konsert

Et stort antall unge utøvere stilte på scenen etter tur for å framføre det de har lært i løpet av kort tid som elever i kulturskolen. Noen opptrådte gruppevis, andre sto helt alene på scenen, ansikt til ansikt med publikum som fylte salen.

Alt gikk selvsagt ikke like feilfritt. Men det skal man heller ikke vente. Utøverne har tross alt ikke gått og lært så veldig lenge.

Et halvår

- Disse begynte stort sett i kulturskolen sist høst. Det betyr at de har spilt et halvt års tid, sier rektor Karsten Selseth Landrø.

Han syns kulturskoleelevene i Stjørdal er privilegert fordi de har det beste som finnes av både øvingslokaler og konsertsal.

- Dermed får de opptre i en profesjonell ramme, og det er veldig bra! Noen står også helt alene på scenen når de opptrer for første gang. Det er en erfaring for livet, rett og slett!