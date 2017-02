Måtte ha hjelp fra bergingsbil

Lastebilen var på vei for å levere et lass med byggematerialer i Grønsetgrenda i Forradal da føreren fikk erfare at gårdsveien ha kjørte på, var svært glatt. Dermed skled bilen rett og slett av den private gårdsveien og ned en skråning i retning fylkesvei 28, veien som går gjennom Forradalen.

Her stoppet lastebilen i løvskogen på oversiden av fylkesveien.

- Skråningen her er temmelig bratt, sier Bladets fotograf Arne Bjørn Fossen.

Utforkjøringen skjedde torsdag formiddag. Bergingsbil ble hentet for å få lastebilen ned på fylkesveien, som var stengt en periode mens bergingsarbeidet pågikk.

Lastebilen veltet ikke i utforkjøringen, og den hadde ingen synlige skader. Heller ikke sjåføren kom til skade.

- Men sjåføren var nok litt skjelven etterpå. Det fortalte mannen som hadde fått materiallasset levert, sier Arne Bjørn Fossen.