Alpinbakkene klare for vinterferien

- Hele anlegget er åpent, og vi håper på bra besøk, sier daglig leder Arne Magnus Størseth.

Nå håper han på økt besøk i alpinbakkene i vinterferien etter en februarmåned der været, forholdene og besøket hittil har svingt kraftig.

Gråbein



Han har lagt opp til litt forskjellige aktiviteter med tanke på vinterferien, blant annet med kampanjepriser på billettene.

- Vi legger også opp til forskjelige aktiviteter. På fredag inviterer vi til barneskirenn, der det blir premie til alle. Og på lørdag får vi besøk av en dramagruppe fra Inderøy vgs. De har skrevet et stykke for Meråker Alpinsenter om "Gråbein", merkedyret vårt, sier Arne Magnus Størseth.

Nok snø

Det er nok snø i alpinbakkene, selv om det er bart løenger nede i dalen.

- Hovedsaken er at det er snø også lenger nede i dalen. Hvis det kommer snø i Stjørdal, er jeg ikke redd for besøket her hos oss i vinterferien. Da begynner folk å tenke ski igjen, sier Arne Magnus Størseth.