Nå må Hilde utvide kiosken i kjøpesenteret

Mixkiosken ved Malvik Senter har økt omsetningen jevnt og trutt. Nå får Hilde Folvik og kollegene større boltreplass. Kiosken tar i bruk nabolokalene og utvider med 25 kvadratmeter.

– Etterspørselen på is, mat, bakevarer og milkshake er så stor at vi må få inn flere kjøledisker. Per i dag har vi for liten kapasitet, sier daglig leder Hilde Folvik til Bladet.

19 prosent økning

Folvik har som mål å åpne i nye lokaler før 1. april.

– Det er ganske mye arbeid med ombygginga, og en del formaliteter som gjenstår før vi kan sette i gang. Vi håper å unngå for mange stengte dager underveis, sier hun.

Mixkiosken åpnet dørene i Malvik Senter 19. januar 2015 og kan dermed se tilbake på to fulle driftsår. I fjor økte bedriften omsetninga med 19 prosent.

– I kiosken solgte vi varer for 3,5 millioner kroner i 2016. Så kommer tipping og rikstoto i tillegg, forteller Folvik.

Fire millioner kroner

Ifølge kioskdriveren er omsetningstallet langt over budsjett.

– Målet er å passere fire millioner kroner i 2017, og det er bra for en kiosk. Jeg tror vi skal klare det, sier Hilde Folvik.

I 2015 leverte kiosken på Sveberg et bruttoresultat på 319.000 kroner. Regnskapet for 2016 er foreløpig ikke klart, men ifølge Folvik blir det overskudd også i år.

– Det blir plusstall, men trolig ikke fullt så høyt som i 2015. Det skyldes at vi hadde større kostnader i regnskapsåret 2016, forteller hun.