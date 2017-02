Moses kom tilbake til Stjørdal

Trefiguren som gestalter bibelens Moses med de ti bud, stammer sannsynligvis fra Værnes Kirke. Trefiguren er sannsynligvis fra siste halvdel av sekstenhundretallet.

Tilbake til kirka

Nå håper varaordfører Ole Hermod Sandvik at den over tre hundre år gamle kunstskatten igjen kan komme tilbake til Værnes Kirke. Det er bakgrunnen for at enstemmige stjørdalspolitikere vedtok å bruke 20.000 kroner på å kjøpe Moses-figuren tilbake.

Klenodiet ble oppdaget av Øystein Ekroll under en kunstauksjon i København for noen år siden. Ekroll er magister i arkeologi og forsker ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider i Trondheim. Han er en av bidragsyterne til boka «Værnes kirke – en kulturskatt i stein og tre» som kom i fjor høst.

Funnet i København

Han fattet derfor stor interesse for trefiguren da den kom på auksjon i København og fikk tilslaget. Ekroll har til nå hatt figuren hengende i sitt hjem i Trondheim. Da Værnes-boka ble presentert i Værnes Kirke i fjor høst, hadde han med seg og viste fram Moses-figuren.

Bak på ryggen til Moses-figuren står det skrevet med håndskrift: «Værnes Kirke Throndhiem». Det gir sterke indikasjoner på at den malte trefiguren en gang har stått i Værnes kirke.

Eksperter mener trefiguren kan være fra slutten av 1600-tallet. Ingen kan i dag si hvor i Værnes kirke Moses-figuren kan ha vært plassert. Svært lite av det gamle inventaret fra kirka er dokumentert.

Kastet ut

Værnes kirke gikk gjennom en omfattende restaurering på 1870-tallet da nesten rubbel og bit av inventaret ble fjernet og skiftet ut. Om noe av inventaret ble tatt vare på og hvor det ble av, vet ingen i dag.

En teori er at trefiguren av Moses en gang havnet ut på det private kunstmarkedet og blitt solgt kanskje flere ganger inntil den dukket opp på kunstauksjon i København.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik fattet straks interesse for Moses-figuren som kan ha stått i Værnes Kirke. Sandvik fikk enstemmig tilslutning fra formannskapet til å kjøpe klenodiet. Målsettingen til stjørdalspolitikerne, er å plassere Moses-figuren tilbake i Værnes Kirke.

Nå er Moses tilbake i Stjørdal. Torsdag overrakte Øystein Ekroll og Ole Hermod Sandvik Moses-figuren til prost Dagfinn Slungård og kirkeverge Oddbjørn Eide i Stjørdal.

Menighetsrådet

– Veldig artig at figuren nå kan plasseres tilbake i Værnes Kirke, sier prost Dagfinn Slungård.

Det blir menighetsrådets oppgave å finne en plassering for klenodiet.

– Rådet skal ha møte i begynnelsen av mars måned. Da vil de få plasseringsspørsmålet på bordet, sier kirkeverge Oddbjørn Eide.

Kirkevergen står for forvaltningen av kirkene i Stjørdal på vegne av menighetsrådenes fellesråd.