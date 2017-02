– Marit beviser gang på gang at hun er rå

Ingen kunne gjøre noe med Marit Bjørgen på 15 kilometer skibytte i VM i Lahti lørdag formiddag. 36-åringen gikk fra hjemmehåpet Krista Pärmäkoski på slutten og tok sitt 15. VM-gull.

I sofaen i leiligheten på Lillehammer satt meråkerjenta Marthe Kristoffersen (27) og fikk med seg venninnas gulløp.

– Finnes det mer å si om Marit egentlig? Hun beviser gang på gang at hun er rå, og hun er flere hakk vassere enn alle andre, sier Kristoffersen til Bladet.

Imponert

Det ble til slutt en duell med finske Krista Pärmäkoski. I den aller siste bakken fikk Bjørgen den luka hun trengte.

– Jeg var sikker på at Marit skulle klare det. Hun så sprek ut. Jeg må bare si at jeg blir imponert av måten hun gjør det på. Hun vet hva som kreves og har mye erfaring, sier Marthe Kristoffersen.

Bronsen på 15-kilometeren gikk til svenske Charlotte Kalla.

Kristoffersen er hjemmeværende VM-reserve, men hun går ikke rundt og venter på en telefon fra Finland.

– Innerst inne så håper jeg ikke at jeg blir oppringt, for det betyr at noen er syk eller på andre måter ikke kan gå. Så lenge jeg ikke hører noe, betyr det at jentene presterer bra, sier hun.

Tøff treningsperiode

27-åringen er inne i en hard treningsperiode som avsluttes med 20-kilometer i norgescuprennet på Åsen i Nannestad søndag.

– Jeg har trent mye den siste tiden, og har ikke store forhåpninger til søndagens renn. Det kan gå begge veier. Men kroppen kjennes bra ut, sier Kristoffersen.

Hun har planer om å gå fort neste helg. Da er det Skandinavisk Cup i Madona i Latvia.