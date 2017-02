Tidligere Stjørdalsordfører Johan Arnt Elverum er død 78 år gammel. Elverum sovnet stille inn natt til i dag, hjemme på gården i Elvran etter noe tids sykdom.

- Beskjeden om Johan Arnt Elverums bortgang ble mottatt med stor sorg. For meg var han et forbilde, en mentor og en nær venn som vil bli dypt savnet, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

Ledet Stjørdal inn i en ny tid

Med Elverums død er en av etterkrigstidas mest markante lokalpolitikere i Stjørdal borte. Etter kommunevalget i 1999 klarte han på en mesterlig måte å samle de borgerlige partiene i ei blokk, og Senterpartiet fikk ordføreren i Stjørdal, Johan Arnt Elverum.

- Som ordfører vil Johan Arnt Elverum bli husket som den som ledet Stjørdal inn i en ny tid som by, samtidig som vekst ble bragt til alle kommunens deler. Han var folkekjær, viljesterk og ekstremt arbeidssom. I dag er vår medfølelse hos familien. En familie som han elsket svært høyt, sier Vigdenes.

Økonom

Elverum var utdannet agronom og deretter økonom fra Norges landbrukshøgskole og BI. Han hadde en variert karriere i offentlig forvaltning og næringslivet før han ble en av Sps mest markante lokalpolitikere.

Han var blant annet banksjef i Forretningsbanken og Fokus bank i Stjørdal fra midt på 1970-tallet til 1987, deretter økonomidirektør i Felleskjøpet i Trondheim, økonomidirektør i Trøndelag Meieri og til slutt økonomisjef i Tine Midt-Norge, før han ble ordfører og politiker på heltid.

Gjenvalgt tre ganger

Hele tre ganger sikret Elverum seg stemmer nok og støtte på borgerlig side, slik at han ble gjenvalgt. Fram til sommeren 2013, midt i kommunestyreperioden, satt han kanskje noe på overtid med hensyn til helsa, men gjorde det fordi «junioren» Ivar Vigdenes skulle være helt spilleklar. Sommeren 2013 overtok Vigdenes ordførerklubba av Elverum.

Alltid tilstede

Ordføreren Elverum var alltid tilstede, ikke minst alle lørdager og søndager, han stilte opp på invitasjoner og arrangementer, både små som store. Han uttalte at det ikke var alltid han klarte søndagsmiddagen sammen med Anne hjemme "jeg hadde allerede spist et par".

Han var høyt respektert i partiet sitt nasjonalt. Satt samferdselsminister Liv Signe Navarsete med noen ekstra vegkroner, så var stjørdalsordføreren på henne, og det ble ekstra kroner til Senterpartiets største ordførerkommune, Stjørdal.

Kjempet for Kimen

Lokalt er det utvilsom Kimen, kulturhuset på Husbyjordet, som står øverst på pallen gjennom Elverums ordførerår. Den kampen kjempet han. Han møtte mye motstand, men vant. Han fikk med seg åpninga, og vendepunktet hos alle de som var motstandere. Og Kimen forandret Stjørdal kommune.

I fjor høst ga hans beste og nærmeste kolleger i det lokalpolitiske miljøet, Ivar Vigdenes og Øystein Teigen, ut sin egen CD. Her viet de et spor på plata til ære for Johan Arnt, de sang "Så lenge skutan kan gå..."

I dag kom den triste meldinga om at skuta har strandet.