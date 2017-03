Fikk seks millioner i overskudd

Rådmann Henrik Vinje presenterte 2016-tallene i kommunestyret mandag kveld, med forbehold om at det ennå ikke er godkjent av revisor. Regnskapet viser et overskudd på vel 6,4 millioner kroner.

Men rådmannen letter ikke fra stolen av pur glede over tallene.

Bedre enn forventet

- Det er bedre enn forventet, og jeg er glad for det. Men en eller annen har sagt at "den kommunen som ikke klarer å få pluss i år, vil aldri klare det", sier rådmannen.

Han sier samtidig at tallene er et resultat av den store omstillingen som kommunen har gjort over flere år.

Pensjon, flyktninger og renter

Henrik Vinje forklarer overskuddet med flere forhold. For det første har kommunens pensjonskostnader vært lavere enn forventet fjor. Integreringstilskuddet som kommunen får for å bosette flyktninger, er litt høyere enn det det man hadde regnet med. Det sammen gjelder vertskommunetilskuddet som kommunen får for å ha asylmottak i kommunen.

Samtidig har finanskostnadene vært lavere en budsjettert.

Variabelt

- Er 2016 et unntaksår, eller vil positive tall blir et varig fenomen framover?

- Storparten er poster som det er knyttet veldig stor usikkerhet til. Vi har ingen innflytelse på pensjon, vi vet ikke hvor lenge vi beholder flyktningemottakene, og med færre flyktninger som kommer til Norge, vet vi heller ikke hvor mange vi blir bedt om å bosette i årene framover. Det eneste vi har innflytelse over, er mengden lån vi skal forsvare. Og vi kan ikke slutte å investere, sier rådmannen.

Eiendomsskatt?

- Sju millioner i reelt overskudd i fjor, og seks millioner i år. Dette gir vann på mølla til dem som er kritisk til eiendomsskatt i Meråker?

- Når du ser årsaken til overskuddet, handler det ikke om kommunens ordinære drift. Der hadde vi i fjor et merforbruk på 300.000 kroner. Det forklarer det meste, sier rådmann Henrik Vinje.