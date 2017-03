Tar en prat med Hernes om Bankgården

Først vil politikerne få nærmere avklaring om eierskapet til aksjene i selskapet Bankgården AS. I neste omgang vil man diskutere hva som skjer med eiendommen som har vært omtalt som "beste tomta i by'n".

Dette ble resultatet da kommunestyret denne uken behandlet framtiden for Bankgården AS.

Kjøpe eller selge?

Flertallet i kommunestyret vil at kommunen først tar en prat med Hernes AS, som i dag eier Bankgården AS sammen med Meråker kommune. Kommunestyret ønsker gjennom denne dialogen å få brakt på det rene om kommune overtar alle aksjene, om det er aktuelt å selge kommunens aksjer til Hernes - eller om begge eierne skal gå sammen om et videre løp.

Ulønnsomt

Poenget er nemlig at det må gjøres noe med Bankgården. Det er begge parter enige om. Den store leietakeren, Sparebank 1 SMN, flyttet ut i fjor. Dermed er det inntekter nok til å kunne ha lønnsom drift i selskapet.

Derfor har tanken om å selge tomta kommet opp.

Hendene på rattet

Men det er uenighet om hvordan dette skal gjøres. Det fins dem som bestemt mener at kommunen selv må ha begge hendene på rattet med tanke på hvordan man skal utnytte en av Meråker sentrums aller mest sentrale tomter.

Ander vil heller selge den på det åpne markedet og overlate til en kjøper å avgjøre framtidig bruk.

Selge eller beholde

- Her er det viktig å tenke seg om. Jeg tror ikke at Meråker kommune skal selge seg ut. Dette er en sentral eiendom som er veldig viktig for å utvikle Meråker sentrum, sa Egil Haugbjørg (V).

- Som politikere styrer vi utviklingen i sentrum gjennom planverket. Det gjør vi like godt om vi eier selskapet eller ikke. Det er ikke kommunens oppgave å drive eiendomsutvikling, mente ordfører Kari Anita Furunes (Sp).

Ny runde

Men det blir en diskusjon som kommer i neste omgang - etter at kommunen har tatt en prat med Hernes AS om hvem som kjøper ut hvem.