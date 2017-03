Flyktninger får bolig hos private

I løpet av fjoråret ble det bosatt 40 flyktninger fra mottak og 14 etter familiegjenforening i Malvik kommune. Bosettingen er i tråd med kommunestyrets vedtak. Av de nyankomne flyktningene ble 11 bosatt i kommunal utleieboliger mens 43 har fått bolig i det private markedet.

Ikke hatt utfordringer

– Kommunen benytter det private utleiemarkedet for å kunne bosette et økt antall flyktninger. Vi har gode erfaringer med dette, og har så langt ikke hatt noen utfordringer med å skaffe boliger til flyktningene, sa kommunalsjef Tone Østvang da oversikten ble presentert i Utvalg for helse og omsorg denne uka.

– For 2017 er det planlagt å bosette 35 flyktninger. I januar og februar er det kommet åtte personer, to barn og seks voksne. Vi planlegger å ta imot 12 flyktninger i løpet av våren, og 15 etter sommeren, informerte kommunalsjefen.

25 mill.

Malvik kommune mottok 25,5 millioner kroner i samlet integreringstilskudd i 2016. For perioden 2017–2019 har kommunestyret vedtatt at det skal bosettes 110 flyktninger, de som får opphold på familiegjenforening kommer i tillegg til det antallet.