Idrettslag markerer 125-årsdag

I morgen fyller Hegra Idrettslag 125 år og markerer jubileet med et arrangement for medlemmer, trimmere og støttespillere på Damman.

– 5. mars i 1892 ble Hegra Skiløperforening stiftet. Det var forløperen til Hegra IL, sier laget leder, Rolf Einar Pedersen. Hegra IL så dagens lys i mai 1945 etter at skiløperforeningen, friidrettsforeningen og fotballklubben slo seg sammen.

Æresmedlemmer

Rolf Einar Pedersen samlet forleden de tre gjenlevende æresmedlemmene i laget, Gerda Vik (64), John Buan (87) og Johan Solem (82) til et planleggingsmøte foran morgendagens markering på Damman som er en kilometers gange eller skitur fra parkeringsplassen på Steinset.

Alle velkomne

Der blir det servert bålkaffe og vafler til alle som møter opp. Det blir også arrangert natursti.

–Hvor mange håper dere kommer i morgen?

–125 hadde vært en fint tall, men alle som har lyst er hjertelig velkomne, sier Pedersen.

Fortsatt aktive

Alle tre æresmedlemmer i Hegra IL har ytt langt mer enn det som forventes av frivillige, og har i en årrekke vært aktive utøvere, tillitsvalgte, trenere og ledere i den spreke 125-åringen.

–Jeg er fortsatt med i styret for Festningen Rundt og er dommer på friidrettsstevner. Det har vært viktig for meg å være i idretten, og jeg stiller opp når jeg blir spurt, sier Johan Solem.

Sammen med Vik og Buan ble Solem utnevnt som æresmedlem i 2012, og klubben er stolte av å ha dem med i miljøet.

Betyr mye

– Det har betydd mye for meg å være i Hegra IL. Jeg begynner å bli voksen og etter hvert begrenser det seg noe, men jeg følger med i lokalavisa, sier 87-årige Buan. Han er blant annet morfaren til håndballspilleren Silje Katrine Waade som fikk sitt internasjonale gjennombrudd for Norge under EM-sluttspillet i Sverige på slutten av fjoråret.

Heldig situasjon

Hegra IL er i den heldige situasjonen at det sjelden er en utfordring å bekle posisjoner i styre og stell eller å få med folk på dugnad.

– Det har aldri vært noe problem å få folk til å stille, sier Gerda Vik, som både har vært leder og styremedlem i hovedlaget i tillegg til leder i friidrettsavdelingen i en årrekke.

Flere markeringer

Hegra IL nøyer seg ikke med morgendagens markering på Damman når 125-årsjubileet skal feires. Alle idrettslagets 925 medlemmer vil bli inviterte til ulike aktiviteter gjennom jubileumsåret.

– Vi vedtok på årsmøtet å oppgradere klubbhuset for 350.000 kroner. Når det er gjort, vil vi invitere til åpent hus på forsommeren. Utpå høsten skal vi arrangere jubileumsfest, sier Rolf Einar Pedersen.

Styret

Hegra ILs styre i jubileumsåret består av leder Rolf Einar Pedersen, leder fotballavdelingen Thomas Wintervold, leder håndballavdelingen Kristin Verket, leder idrettsskolen Monica Leinslie Walsøe, leder friidrettsavdelingen Ann Irene Leirfall, nestleder Frank Ole Johansen, kasserer Renate Bjørken-Berge, hallansvarlig Ronny Bjørken-Berge og sekretær Monica Lian.

Overskudd

Laget hadde en omsetning på omtrent tre millioner kroner i 2016 og et overskudd på 357.000 kroner før avskrivinger. Laget eier egne anlegg som klubbhus, to kunstgressbaner og en tråkkemaskin og er en stor leietaker i Hegrahallen.