Ny superbuss gir endringer i rutetilbudet

Fra august 2019 endres busstilbudet for passasjerene på rute 37 Vikhammeråsen og rute 38 Stjørdal – Melhus.

Med de nye superbussrutene i drift fra august i 2019 vil passasjerer på rute 38 Stjørdal – Trondheim – Melhus, og rute 37 Vikhammeråsen få et helt nytt busstilbud å forholde seg til.

– Superbuss er ikke bare de nye 25 meter lange bussene som skal settes inn på tre nye busslinjer i Trondheim. Dette blir en helt annen måte å organisere busstilbudet på. Med tre superbusslinjer, flere omstigninspunkt og knutepunkt rundt i bydelene vil passasjerene kunne bytte buss flere steder, uten å måtte reise helt inn til sentrum. Superbussene vil kjøre hele tiden uten faste ruter, de vil få egne traseer med fortrinnsrett for å sikre at de kommer raskere frem. Denne måten å organisere bussrutene på vil gi mer fleksibilitet for passasjerene, sier nestleder i komité for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Rakel S. Trondal (SV) fra Malvik.

Rute 38 deles i to

Dagens rute 38, som går mellom Stjørdal og Melhus langs fylkesvei 950 gjennom Malvik og innom Trondheim sentrum, deles i to ruter. Den nye ruta fra Stjørdal får nummer A30 og skal kjøre Stjørdal/Hommelvik – Trondheim sentrum – St. Olavs Hospital.

– Den største endringen for dem som bruker rute 38 (A30) og rute 37 (C7) Vikhammeråsen, er at de blir knyttet til to av de nye superbusslinjene med knutepunkt på Strindheim. Knutepunktene vil være større busstasjoner med kiosk og andre fasiliteter for passasjerene. Der blir det mulighet for å bytte over til superbusslinjene som går mellom Ranheim og Kattem. Nytt blir det også at en fra knutepunktet på Strindheim kan velge bussruter direkte til Brattøra, Lade, Dragvoll eller til Charlottenlund og Brundalen, forklarer Rakel S. Trondal.

Strindheimtunnelen i rushtiden

I den mest hektiske rushtidene på morgen (07–09) og ettermiddag (14–17) vil rute A30 betjene holdeplassene Vikelvveien og Skovgård, og påstigning fra Vikåsen og Reppe. I rush kjører både A30 og C7 Strindheimtunnelen til og fra sentrum, noe som vil redusere reisetiden.

Dagens rute 6 Værestrøa erstattes med rutenummer B8 og vil kjøre opp til Saksvikkorsen i Malvik.

– Det jobbes med å forlenge den ruta videre ned Lauglobuen forbi Saksvik skole ned til fylkesvei 950, videre inn til Vikahmmer og opp til Vikhammeråsen. Får vi det på plass vil Saksvik og Vikhammer få et mye bedre busstilbud med flere avganger, sier Trondal.