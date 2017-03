Skal markere kvinnedagen i Stjørdal

– De står ikke i kø kvinnene når vi nærmer oss kvinnedagen 8.mars og det blir spørsmål om markering og hvem tar ansvaret.

Det er May Britt Sørmo Ervik som sier dette etter at hun tok lederansvaret. Hun understreker Markeringa er klart viktig også i 2017, og markering blir det.

– Jeg må si med en gang, vi har fått en interessant hovedtaler, Anne Kathrine Slungård, Stjørdals nye rådmann, sier May Britt.

Kvinner og menn

I år er det de politiske partiene Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Arbeiderpartiet samt Amnesty som står bak arrangementet , som finner sted i Kimen.

– Sjølsagt håper vi på god oppslutning, og det skal ikke være nødvendig å si det, men dette er et arrangement for kvinner så vel som for menn, sier May Britt.

Programmet

– Program foruten rådmannen?

– Det er ikke rådmannen som kommer for å tale, det er Anne Kathrine Slungård, en kvinne jeg er sikker på mange stjørdalinger er spente på hvem er, sjøl om også svært mange kjenner henne, og vet endel om alt hun har gjort og gjør og står for. Temaet hun skal snakke om er «Kvinner og karriere». Så har vi et bredt program forøvrig, og jeg kan nevne et par appeller, Mia Kristoffersen fra Grønn Ungdom har appell, og Anne Grete Olsen fra Amnesty skal ha appell. Tre ungdommer fra musikklinja ved Ole Vig kommer for å spille, koret «Dameavdelinga» skal synge, det blir i det hele tatt mange innslag. Kaffe og kake, og får jeg si at det blir gratis adgang, sier May Britt Ervik, som sjøl tar ledelsen 8. mars i Kimen.