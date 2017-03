Ungdommene imponerte hovmesteren

Ordene tilhører Christian Morales Chacon. Han er hovmester ved Scandic Nidelven og hyret inn som veileder på Vikhammer ungdomshus' kokkekurs for ungdom.

Fra nabokommunen

Den første kveldssamlinga gikk av stabelen i klubbhuset på Vikhammer onsdag sist uke. Fem deltakere var i full sving på kjøkkenet da Bladet besøkte lokalene utpå kvelden.

– Det er én veldig god grunn til at jeg meldte på dette kurset. Jeg flytter ut snart og er nødt til å lære meg å lage mat. Så enkelt er det, sier Iselin Tangen.

19-åringen og venninnene Maria Bekkelund og Ingeborg Korstad hadde tatt turen fra Stjørdal for å høste kunnskap om mat og tilberedning.

– Mine egenskaper på kjøkkenet begrenser seg til å koke egg og pølser, fortsetter Tangen og ler. Kurset er gratis for deltakerne og finansieres med et statlig tilskudd fra Frifond. Onsdag var italiensk mat tema i klubbhuset. En treretters middag for 24 personer, bestående av minipizza bruschetta, pasta bolognese med hjemmelagd tagliatelle og dessert sto på menyen.

–Jentene har lagd alt fra bunnen av på to timer. Jeg er imponert, skrøt kurslederen fra trondheimshotellet.

Dyrlege

Deltakerne Ronja Langholm (14) og Frida Rønning (14) fra Saksvik var godt fornøyd etter første samling.

Synes det har vært veldig artig og ganske bra. Jeg har lært mye og spist masse god mat, sier Frida Rønning.

– Planer om å bli kokk?

– Nei, jeg skal bli dyrlege, smiler 14-åringen.

Ledige plasser

Carlos Cortes Leon, leder ved ungdomshuset på Vikhammer, sier det fortsatt er mulig å delta på kurset.

– I fjor hadde vi 24 deltakere. Det var egentlig litt for mange. I år er vi bare seks, så det er fortsatt plass til flere, sier han.

Mat fra henholdsvis Asia og Midtøsten står på menyen de to neste kurskveldene. På avslutningsdagen får deltakerne selv velge tema.