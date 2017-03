Vil påby alkolås i busser og minibusser

Vegdirektoratet har foreslått at det blir påbudt med alkolås i busser og minibusser som driver løyvepliktig persontransport. Forslaget om et slikt påbud er nå sendt ut på høring, opplyser Statens Vegvesen.

- Formålet er å redusere risikoen for trafikkulykker som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Sikkerhet

- Høy sikkerhet i kollektivtransporten er svært viktig. Alkolås er et godt bidrag til dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Statsråden understreker at bedre trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringen. Det er grunnen til forslaget om å påby alkolås i busser og minibusser.

EØS-høring

Tiltaket er allerede innført i enkelte andre land. Stadig flere norske transportører har på eget initiativ tatt i bruk alkolås for å kvalitetssikre tjenestene sine og styrke omdømmet.

I første omgang vil påbudet bli innført for norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag. Forslaget blir også sendt på EØS-høring.

Drosjer

Regjeringen ønsker å framskynde bruken av alkolås og foreslår derfor et påbud, i første omgang for busser og minibusser. Innfasing av alkolås i drosjene vil skje på et noe senere tidspunkt.

Økt trygghet

Alkolås skal kobles til bilens tenningssystem. Ifølge Espen Andersson i Statens vegvesen må det derfor monteres på et spesialverksted som må være godkjent for dette av Statens Vegvesen, på lik linje med andre verksteder.

- Vi ønsker å innføre alkolås i busser og minibusser fordi dette vil redusere risikoen for trafikkulykker. Det vil også øke trygghetsfølelsen for passasjerene, sier samferdselsmininister Ketil Solvik-Olsen.