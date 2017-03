Væretunnelen åpen igjen

- Tunnelen ble åpnet igjen klokken 17.40. Da hadde den vært stengt siden 09.10 tirsdag morgen, sier Per Morten Trymer, operatør ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge.

Selv om tunnelen er åpen, er det fortsatt redusert hastighet inne i tunnelen. Der er fartsgrensen nå 50 kilometer i timen.

Rushtrafikk

- Hva kan du si om trafikkavviklingen mens tunnelen har vært stengt?

- Det har vært voldsomt med kø, ihvertfall i rushtrafikken da alle skulle hjem fra jobb i Trondheim. Da gikk køen helt tilbake til Strindheimtunnelen og inn på Omkjøringsvegen. Det er sjelden vi opplever så lang kø som det vi har hatt i dag, sier Per Morten Trymer.

Dårlig kapasitet

Politiet har også registrert at det har vært lang kø.

- Men for oss handler det om å prioritere. Vi har ikke kapasitet til å bruke en hel dag til å dirigere trafikken, sier politiets operasjonsleder Bjørn Handegard.

Han sier også at kapasiteten på fylkesvei 950, som går på siden av tunnelen, etter politiets oppfatning er altfor dårlig. Dette har politiet også meddelt Statens Vegvesen.

Voldsom kø

Per Morten Trymer vil ikke kommentere operasjonslederens utsagn fordi kapasiteten ikke er sak for Vegtrafikksentralen.

- Men jeg kan bekrefte at det har vært voldsomt lang kø - sjeldent lang, sier han.

Mistet livet

Væretunnelen ble stengt like etter klokken 09.00 tirsdag morgen etter at et vogntog kjørte inn i tunnelveggen i sørgående felt. Dermed frontkolliderte vogntoget med en møtende personbil. Føreren av den møtende bilen, en mann i 50-årene fra Malvik, omkom i det kraftige sammenstøtet.