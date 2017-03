- Bygg høyhus i Hommelvik!

Petter Eiken, adm. dir. i ROM Eiendom og konserndirektør i Bane NOR, har en spenstig utfordring til Malvik kommune og lokalsamfunnet Hommelvik. Torsdag kveld var lokale politikere, byråkrater og næringslivsaktører samlet for å diskutere utvikling av Hommelvik til å bli "Midt-Norges superknutepunkt".

- Dere trenger ikke bygge hus på hundre meter. Men ikke vær for knølete. Bygg høyt! lød Petter Eikens klare oppfordring.

Utnytte arealet

Ordfører Ingrid Aune blir ikke skremt av oppfordringen.

- Jeg tror vi blir nødt til å tenke på bedre utnyttelse av det arealet vi har, sier hun. Ordføreren satt på fremste benk på Bruket kulturhus og fulgte innlegget fra Petter Eiken med stor interesse.

Høyere enn før.

Varaordfører Ole Herman Sveian avviser heller ikke tanken om høyhus.

- Jeg er ikke fremmed for tanken om høyhus i enkelte områder det det passer inn, sier han og viser til at det allerede er bygd leilighetsbygg med flere etasjer i Hommelvik. Han ser for seg at det kan komme nye bygg som er enda en etasje eller to høyere enn de som sdtår der i dag.

Ser muligheter

Det fins dem som så avgjort mener at Hommelvik har muligheter. Lars Erik Ulseth, adm. dir. i TAG Arkitekter, sammenligner tettstedet med andre og langt mer kjente steder som Ensjøbyen, Bjørvika og Fornebu. Han mener også at Hommelvik har like stort potensial som disse.

Samtidig understreker Lars Erik Ulseth at fortetting i høyden gir mer uterom, altså mer plass å boltre seg på som ikke er opptatt av bygg.

12 etasjer

Ifølge Wikipedia blir betegnelsen høyhus i Norge brukt om bygg på over 12 etasjer, eller 35 meter. Men definisjonen er ikke entydig.

Ordfører Ingrid Aune trekker ellers et historisk poeng inn i debatten om høyhus:

- For 100 år siden hadde vi høyere hus i Hommelvik enn vi har i dag. Samtidig var det mer liv her den gang enn det er i dag!