Ludviks "high five" med bamsen

Ludvik Jenssen-Strand (4) fikk et mykt og deilig møte med bamsen utenfor Kimen kulturhus på lørdag formiddag. Først utvekslet de en "high five". Etterpå vanket det en skikkelig god bamseklem på Ludvik.

Selv om bamsen er mye større en Ludvik, syns han ikke den er skummel.

Film-premiere

Barnas Turlag i samarbeid med Kimen kino hadde satset på et samarbeid før filmen "Karsten og Petra - ut på tur", som hadde premiere på Kimen kino på lørdag.

- Vi bruker denne anledningen til å promotere filmen, og samtidig slå et slag for det å dra ut på tur, sier Atle Horn, en av representantene fra Barnas Turlag som var på plass utenfor Kimen kulturhus.

Pølse på spidd

Det var nemlig her det foregikk. Her inviterte Barnas turlag på bålkos med kaffe på svartkjel og mulighet for å steke pølser på spidd. Her hadde de også innrettet et eget lesetelt, og her kunne barna få oppleve hvordan det er å bli fraktet på båre.

- Detr kilte litt i magen, medgir Erle Emily Eimhjellen Jullum like etter en runde på båren.

Urbant turlag?

Barnas Turlag forbinder man helst med barskog og natur, ikke med betong og asfalt. Satser organisasjonen nå mer urbant?

- Nei. Men filmen om Karsten og Petra handler nettopp om å komme seg ut på tur, og om fjellvettregler. Derfor syns vi det er greit å utnytte denne muligheten gjennom samarbeidet med Kimen kino og Røde Kors, sier Atle Horn i Barnas Turlag.