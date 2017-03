Tar 100-årsdagen med stor sinnsro

- Det beste med å bli 100 år? Det kan jeg ikke si. Det har vært det samme omtrent hele tiden, sier en nøktern og avbalansert 100-åring. Nei, Olaug Myren tar ikke av om hun fyller 100 år.

Dagen feirer hun sammen med familie og venner på Lånke menighetshus.

Flagget til topps

Men Lånke Bosenter, der den ferske 100-åringen bor, har selvsagt markert dagen med flagg både ute og inne. Ute er flagget heist til topps i flaggstangen, og flagg har det også blitt inne.

- Jeg fikk et norsk flagg på bordet til frokostbordet i dag, forteller hun med et smil.

Flyttet etter

Opprinnelig kommer Olaug Myren fra Hennig ved Steinkjer. Men storparten av livet har hun bodd i Lånke. Her giftet hun seg, her finn hun egen familie, og her har hun levd det meste av livet.

- Det var søsteren min som flyttet hut først, og jeg fulgte etter, forteller hun.

Hjem og familie

Som for de fleste kvinner i sin generasjon har livet hennes først og fremst handlet om hjem og familie. Olaug og ektemannen Einar fikk fem barn, og etter hvert har det også blitt mange barnebarn og oldebarn.

- Jeg har også arbeidet mye i fjøset, forteller hun.

Kongen

Som vanlig er når man fyller 100 år, har hun fått hilsen fra Kongen. Også en slik oppmerksomhet tar hun med stor sinnsro. Men hva syns hun om å få hilsen fra Kongen?

- "Det kjæm itj så my' tu di". Men det var artig!