Musikalsk vårstemning i Kimen

Stjørdal Blandakor hadde invitert til vårlig muisikk-kafé i Kimen kulturhus. Men blandakorets musikkafé er åpenbart en populær affære, og kveldens lokale var smekkfullt da vertskapet rensket strupene og stemte opp til velkomst.

- Pakkfullt i salen her? Joda. Og vi er kjempeglade! smiler Liv Bjøru og Torhild Kløften Berg, to av drivkreftene i Stjørdal Blandakor.

"Arti læll"

De musikalske innslagene sto i kø. Først var selvsagt vertskapet selv, Stjørdal Blandakor, i ilden. Så fulgte trubaduren Bjørn Wærnes, en hjemvendt stjørdaling som har bodd mange år utenfor Stjørdal, og som har skrevet sin egen musikalske hyllest til tettstedet der han vokste opp.

Deretter kom turen til "Arti læll", en gruppe uten altfor høye musikalske ambisjoner, men med sprudlende sangglede og masse godt humør, før programmet før pause ble rundet av med to syngende jenter fra Elvran.

Sangfugler

- Vi synger fordi vi syns det er så artig, sier Ingrid Sofie Lyshaug Elverum (11) og Lisa Skjei (10). Med bestefar Terje Lyshaug som musikalsk ledsager på gitar sjarmerte de den tettpakkede salen. Selvsagt ble de belønnet med saftig applaus!

- Vi tenkte å få til et barnekor i Elvran, men ingen ville være med. Dermed ble det bare oss to, sier de to jentene med brede smil.

Vårstemning

Og publikum lot til å trives med en kveld med masse sang og god stemning.

- Hvorfor vi er her? Fordi vi ville ha litt vårstemning. Vi regnet med å få det når det var annonsert med "Vårlig musikk-kafé", sier Mildrid Størseth, en av de mange som hadde møtt opp.

- Kveldens høydepunkt for deg?

- Jeg syns at Bjørn Wærnes var kjempegod! Stjørdalssangen som han framførte her, må vi bare sørge for å få tak i!