Tegnander tapte med to sekunder

I 2016 vant Saksvik-løperen Malvikrennet. Men under årets utgave ble det et knepent tap i 16-årsklassen. To sekunder skilte det mellom vinneren Edvin Ingebrigtsen fra Bratsberg og Tegnander på andreplass.

- Det ble et tøft løp. I begynnelsen fikk vi noen harde motbakker, mens nedover måtte jeg jobbe mye uten staver. Dermed ble det lite hvile underveis, sier Tegnander, som ble klokket inn på 13.21 minutter på den drøye fem kilometer lange løypen på Jervskogen.

Syk i hovedlandsrennet

Tegnander satser hardt på langrenn og trener ukentlig mellom åtte og ni timer.

- Jeg har hatt en god sesong og har ligget rundt 13. og 14. plass sammenlagt i ST-cupen. Under hovedlandsrennet ble jeg dessverre syk, sier Tegnander.

ST-cupen avgjøres om to uker i Surnadal.

- Der håper jeg å gjøre to gode løp, sier 15-åringen.

Flere enn i fjor

Årets utgave av Malvikrennet samlet 193 deltagere, som var noen flere enn i fjor.

- På det meste har vi hatt 230 deltagere, men det er mange renn i løpet av vinteren. Vi er godt fornøyd med oppmøtet, sier rennleder Vidar Sørensen hos arrangørklubben Malvik IL.

For arrangørene er Malvikrennet viktig.

- Dette er vårt store skirenn hvert eneste år, og så og si alle foreldre i skigruppen stiller opp for å hjelpe til. Økonomisk gir også Malvikrennet er viktig bidrag til klubben, forteller Vidar Sørensen.