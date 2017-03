Langrennstropp i sorg under junior-NM

Det ble et spesielt juniornorgesmesterskap på ski for den store troppen fra Hommelvik Idrettslag (HIL).

Klubben mistet forrige tirsdag en av sine fremste ildsjeler, Jostein Øwre, i en trafikkulykke.

– Det har vært noen tøffe dager for alle som hadde et forhold til Jostein. Først og fremst for familien og de aller nærmeste. Men det er også mange andre som har det tungt om dagen. Jostein var en som ga mye av seg selv og var en ressurs for hele langrennsavdelingen i Hommelvik, sier Hans Jørgen Renå som er både skipappa og trener i HILs langrennsavdeling.

Brydde seg

– Jostein brydde seg om utøverne og hadde et godt forhold til dem. Det vanket som oftest en oppmuntrende melding både til de som gikk fort og de som ikke lyktes fullt så godt. Han var også sentral i smøreteamet vårt. Jostein både smurte for andre løpere og kom med råd og vink til de som var usikre på hva de skulle legge under skiene, sier Hans Jørgen Renå.

Sto på

Renå var en del av HIL-troppen i junior-NM i Harstad sist helg. Det skulle også Jostein og hans sønn og NM-deltaker Sander ha vært. Far og sønn hadde sett frem til det som var vinterens store mål for de eldste tenåringene i klubben. Hans Jørgen Renå synes det er trist å tenke på at Jostein Øwre verken fikk oppleve det nasjonale mesterskapet i Troms eller er blant dem lengre. Senest dagen før ulykken pratet Renå med 53-åringen på telefon. Han jobbet da med å få på plass de siste detaljene rundt Harstad-turen. Det var Jostein Øwre i et nøtteskall. Han sto på for skiavdelingen.

Et stort sjokk

– Dødsbudskapet kom som et sjokk på alle. Det var ingen som hadde forestilt seg at han skulle bli revet vekk. Vi sitter igjen med mange gode minner. Men det er uvirkelig å tenke på at vi ikke lengre skal reise på renn sammen med han. Det er bare noen få uker siden vi var sammen på Voss. Da det ble kjent at Jostein hadde mistet livet var det ingen selvfølge at vi skulle reise til Harstad. Men det ble etter dialog med familien og i et fellesmøte i langrennsavdelingen bestemt at vi skulle sette kursen nordover ettersom turen var planlagt til den minste detalj og at livet må gå videre. Vi tror det var slik Jostein ville ønsket det. Når det er sagt så ble det en spesiell tur og opphold selv om vi etter beste evne prøvde å ha fokus på det sportslige og sosiale, sier Hans Jørgen Renå.

Stor ressursperson

Han er tydelig på at det er familien som lider det mest smertefulle tapet. Men skiavdelingen kommer også til å merke at en stor ressursperson nå er borte. Jostein Øwre var i mange år leder for en av Trøndelags største skiavdelinger. Han brukte det meste av fritida på en idrett og et miljø han var så glad i. Øwre, som var en habil løper for moderklubben HIL og Bratsberg IL, tok etter hvert på seg administrative verv og han har vært sentral i en avdeling som har mistet en av sine viktigste støttespillere.

Brydde seg

– En ting er den jobben han gjorde som tillitsvalgt. Minst like verdifullt var engasjementet og det menneskelige aspektet. Han brydde seg om folk og var sånn sett en som gjorde langt mer enn det du kan forvente av en tillitsvalgt, sier Hans Jørgen Renå som tror det gode miljøet i HIL vil være til stor hjelp for mange fremover. Selv om det for mange fortsatt vil bli noen tunge stunder.