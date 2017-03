Jubileumsrevy trekker fulle hus

Ungdomslaget Mostingens jubileumsrevy ser ut til å gå for fulle hus.

Premiereforestillingen lørdag er for lengst utsolgt, og i Bruket kulturhus er seteradene i ferd med å fylles foran den siste oppsettingen 1. april.

– Her oppe finnes det ikke én billett å oppdrive. Det er noe ledig i kulturhuset, men det begynner å haste der også, sier revysjef Jens Christian Reberg.

Finpuss gjenstår

Søndag møttes revygruppa til øving i samfunnshuset. I overkant av 20 lokale amatørskuespillere står på scenen når teppet går til side om få dager.

– Vi er godt i rute. Det kan en se på dagens gjennomgang. Tekstene begynner å sitte og folk kan gangen i forestillinga. Nå gjenstår bare finpussen, sier Reberg.

Lørdag 25. mars er det 40 år siden ungdomslaget ble stiftet. Jubileet markeres med en forestilling bestående av historiske glansnummer fra Mostadmarkrevyen. Jubileumskomiteen har gravd dypt i arkivet og valgt ut 18 sketsjer fra de fire siste tiår. I tillegg presenteres sju nye nummer kommende helg.

– Det blir en mangfoldig forestilling med mange flotte tekster. De gamle numrene er godt gjennomarbeidet og skrevet av utrolig flinke folk, sier Reberg.

Jakt og konge

Han vil ikke røpe for mye av innholdet, men lover gapskratt under de to forestillingene.

– En av sketsjene er en hyllest til bygda, mens en annen tar for seg typiske mosting-ting, som jakt og kongelige høyheter, forteller Reberg og ler.

Glansnummeret har lattergaranti og involverer et knippe veteraner med lang sceneerfaring. Bjørn Tore Renå, Liv Hilde Molund, Kristin Haugan og Stig Oddbjørn Aas reiser fram i tid og spiller seg selv som godt voksne revyskuespillere.

–Her minnes de tiden som glade revyamatører i Mostadmark. Dette er et nummer som helt sikkert vil bli godt mottatt blant publikum, sier Reberg.