Svindlere i Stjørdal - igjen

Klokken 10:30 tirsdag formiddag meldte politiet på Twitter at to butikker i Stjørdal var utsatt for svindlere.

- Det er snakk om to mørkkledde menn, pent kledd og i 30-årene som snakker engelsk. Vi ber publikum om tips dersom de ser noen som passer til beskrivelsene, sier politiets operasjonsleder i Nord-Trøndelag, Dag Hjulstad.

Forsvinner med mer enn de hadde

Svindlerne blir beskrevet som dyktige i faget sitt. De ber gjerne om å få vekslet større pengesedler, men når de forsvinner fra stedet har de med seg mer penger enn det de hadde når de kom.

- De kommer inn for å kjøpe en billig vare, så vil de veksle. De er de fingerferdige, og til slutt går de ut med mer penger enn det de hadde når kom. Det er dyktige folk og svindelen blir ikke oppdaget før etterpå.

- Vær litt skeptisk når folk kommer med store kontanter og skal kjøpe billige varer. Vi driver og leter etter de og håper at vi skal klare å finne dem, sier Hjulstad til Bladet.

Har skjedd før

Bladet har skrevet flere ganger tidligere om liknende svindelepisoder.

Det har vært tilfeller av samme type veksling mot butikker blant annet både på Evja, på Torgkvartalet og på Magneten i Levanger.