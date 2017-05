Yankee go home!

Da de amerikanske US marines-soldatene landet på Værnes i januar, ble det hevdet at dette ikke var en permanent base, men en rotasjonsstyrke som var her for å trene. Høyresiden rulla med øynene og spilte oppgitt; "Dere må da skjønne det, herregud". Det kan se ut som dette bare var ordkløyveri for å unngå et åpenbart brudd med norsk basepolitikk.

I dag, 5 måneder senere, prater amerikanerne åpent om å gjøre Værnes til sin hovedbase i Europa. Med unntak av Rødt og SV, finnes det ingen protester fra lokalpolitikken. Ordføreren er kjapt ute og ønsker en større base velkommen. Det er rene halleluja-stemning, dette blir bra for lokalsamfunnet! Det fremvises en kritikkløshet og servilitet overfor verdens største krigsmaskin som bare er til å skjemmes over.

Vi har også lest om salgsøkning av pizza og sjokolade som de amerikanske soldatene står for. På tross av dette sier vi et klart nei til amerikansk base på Værnes.

Espen Myhr Grandalsmo og Tor Helge Rimul

Rødt Stjørdal