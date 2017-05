Flere år siden noen karakterklage

Ved Hegra ungdomsskole kan rektor Gisle Amundal fortelle at det er flere år siden sist det var noen klagesak.

- Jeg mener det må være tre år siden det var noen, og klagene førte ikke fram. Karakteren ble opprettholdt, sier Amundal.

- Klages det for lite?

- Det er et spørsmål en kan stille seg, men når en ser tilbake her så er det som sagt lenge siden det har skjedd, og den gang ble jo vurderingen funnet rett.

- Er du som rektor nødt til å mene at lærerne alltid har rett?

- Nei. Vi lærere liker også å se på oss selv som menneskelige vi også. Såklart det kan forekomme at det gjøres feil, men dette er noe vi forsøker å forebygge med profesjonalitet i det vi gjør. For eksempel ved at vi bruker hverandre og diskuterer i tvilstilfeller for å komme fram til rett vurdering.

Snakk med læreren

- Hva skal en som elev gjøre hvis en føler at karakteren er urettferdig?

- Da synes jeg at en skal ta det opp. Det synes jeg absolutt. Ta en prat med faglærer, si hva du tenker og be om en begrunnelse. Kanskje vil det komme opp at det faktisk er gjort en feil også. Det vil gi læreren mulighet til å rette opp. Det kan være skrevet feil karakter rett og slett, eller karakteren er skrevet på feil sted. Eller det kan være noe annet. Da løser klagesaken seg der og da, og det blir ikke nødvendig å ta den videre til rektor som igjen må sende saken inn til fylkesmannen, sier Gisle Amundal.

Elevene og deres foresatte blir informert om muligheten til å klage, legger han til.

En sikkerhet

Gisle Amundal sier klagemuligheten er der som en sikkerhet.

- Er det gjort feil blir kommer man fram til en ny karakter. Men en klage fører ikke alltid fram. Det kan til og med skje at karakteren blir dårligere, men det skjer veldig sjelden. Jeg vet ihvertfall ikke om at det har sjedd her ved skolen, sier Gisle Amundal.